Buone notizie dalla terapia intensiva dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. La bimba di poco meno di due anni giunta nella giornata di ieri 27 settembre in pronto soccorso in gravi condizioni e finita in coma farmacologico per aver assunto sostanze stupefacenti, si è risvegliata ed è stata estubata.

I sanitari non hanno sciolto la prognosi e mantengono costantemente sotto controllo le condizioni cliniche, paventando tuttavia un certo ottimismo sul completo recupero della piccola da questa drammatica esperienza che, per fortuna, sembra essere destinata a rimanere soltanto un brutto ricordo.

Nel frattempo si attendono gli esiti di ulteriori e più approfonditi esami tossicologici eseguiti per accertare in maniera compiuta la qualità e l'entità dei cannabinoidi già rintracciati, dopo le prime analisi, nelle urine della bambina.