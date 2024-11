L’improvvisa rottura di una condotta idrica, verificatasi nel tardo pomeriggio di oggi nella parte alta di via Cattaneo a Cosenza, ha determinato la fuoriuscita di notevoli quantitativi d’acqua per tutta la stessa via Cattaneo e fino all’incrocio con via Roma e via Frugiuele, causando un sensibile allagamento della sede stradale.

Sul posto – riferisce una nota del Comune - si è recato per sincerarsi dell’evolversi della situazione, il sindaco Franz Caruso, accompagnato dall’assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli, dall’assessore alla manutenzione Francesco De Cicco e dall’assessore ai quartieri e alle frazioni Pasquale Sconosciuto. L’assessore De Cicco era intervenuto con i tecnici comunali già nell’immediatezza della rottura. Per arginare la copiosa perdita idrica si è reso necessario interrompere l’erogazione idropotabile. «L’Amministrazione comunale -chiosa la nota- informa che è stato già individuato il punto esatto della rottura e che si sta provvedendo a riparare la condotta, raccomandando ai cittadini di utilizzare l’acqua presente nei serbatoi domestici solo per i servizi igienici».