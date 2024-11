Per la terza volta negli ultimi dieci giorni, ignoti si sono introdotti nella scuola media Zumbini di Via Misasi, nel centro di Cosenza, per rubare le monete contenute nei distributori automatici di bevande e merendine. Questa volta però i ladri sono stati messi in fuga dall’arrivo degli agenti di un istituto di vigilanza privata.

Ladri messi in fuga

Dopo i recenti furti infatti, il plesso è stato dotato di un sistema di allarme collegato alla centrale operativa della Sicurtransport, giunti sul posto nel giro di circa sette minuti. Nel frattempo i malviventi hanno fatto in tempo a scassinare una gettoniera e ad impossessarsi di circa quaranta euro. Poi sono scappati precipitosamente.

L’episodio si è registrato poco dopo le ore 21 di ieri sera, 18 febbraio, in una zona normalmente molto frequentata e trafficata. Diverse abitazioni affacciano sull’edificio scolastico. Davvero singolare che nessuno abbia visto nulla.