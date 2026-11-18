Il Tribunale di Cosenza, presieduto dal presidente Loredana De Franco, riorganizza il settore penale per fronteggiare posti vacanti, assenze e carichi di lavoro che rendono difficile conciliare la prosecuzione dei processi con l’assegnazione di nuovi incarichi. La priorità è garantire continuità ai dibattimenti già avviati e assicurare il funzionamento della Corte d’Assise e del Riesame, attraverso una redistribuzione delle funzioni.

A disporre gli interventi è la presidente Loredana De Franco, con un decreto del 27 ottobre 2026. Il provvedimento arriva dopo la cessazione di Paola Lucente dall’incarico di presidente della sezione Corte d’Assise, avvenuta il 15 ottobre per il raggiungimento del limite massimo di permanenza nella funzione.

La riorganizzazione accompagna l’attesa per la scelta del nuovo presidente. Il Plenum del Consiglio superiore della magistratura si esprimerà a breve sulla proposta della quinta commissione di Palazzo Bachelet di nominare Salvatore Carpino al posto di Lucente.

I posti vacanti e il carico dei processi

Il decreto richiama le scoperture presenti in diversi settori dell’ufficio: nella sezione Gip-Gup, nel dibattimento penale e nella prima sezione civile. Per Paola Lucente è stata individuata una collocazione provvisoria nel settore penale dibattimentale, sul posto precedentemente occupato dal magistrato Tricò.

L’assegnazione, però, non comporta l’immediata assunzione dell’intero nuovo carico di lavoro. La togata Lucente deve ancora portare a conclusione alcuni processi della Corte d’Assise giunti a uno stadio avanzato e continua a presiedere il maxi processo Recovery, davanti al Tribunale ordinario.

Il provvedimento considera incompatibile lo svolgimento contemporaneo di questi impegni con la piena presa in carico della nuova posizione. Per questo, l’effettivo passaggio alle relative funzioni è stato differito alla conclusione dei procedimenti in Corte d’Assise indicati nel calendario. Se a quel punto Recovery sarà ancora in corso, potranno essere adottate ulteriori soluzioni organizzative.

Lucente mantiene i processi avviati, Bilotta presiederà i nuovi

Per i dibattimenti in Corte d’Assise già in fase avanzata viene conservata la presidenza di Lucente.

I nuovi procedimenti della Corte d’Assise saranno invece presieduti temporaneamente da Marco Bilotta, fino all’insediamento del nuovo titolare. Rosina De Felice svolgerà le funzioni di giudice a latere.

Si tratta di una soluzione individuata dopo che non è stato possibile reperire, nell’ambito del distretto, un magistrato con funzioni d’appello disponibile a garantire stabilmente la presidenza dei nuovi procedimenti. Il coordinamento organizzativo della sezione è stato assunto, nel frattempo, dalla presidente del Tribunale Loredana De Franco.

Il Riesame tra assenze e nuove rotazioni

La necessità di intervenire riguarda anche il Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sulle impugnazioni dei provvedimenti cautelari. Il decreto tiene conto dell’assenza del magistrato Stefania Antico e della temporanea applicazione di Iole Vigna alla Corte d’Appello di Catanzaro.

In questo settore l’impiego di Lucente è immediato. La presidenza dei collegi è stata organizzata attraverso una rotazione mensile tra Carmen Ciarcia, presidente della sezione penale dibattimentale, e la stessa magistrata cosentina.

Gli altri due componenti saranno individuati con una rotazione settimanale, tenendo conto delle incompatibilità. Il gruppo dei magistrati interessati comprende Stefania Antico, Marco Bilotta, Fabio Squillaci, Iole Vigna, Eleonora Palmieri e De Felice. Le udienze si terranno ordinariamente il mercoledì, con la possibilità di utilizzare altre giornate quando necessario.

Il calendario dal 24 novembre: quattro udienze Recovery e cinque turni del Riesame

Dal 24 novembre 2026, il calendario indica quattro udienze del processo Recovery, davanti al collegio composto da Lucente, Bilotta e Squillaci.

Il 24 novembre sono previsti i testimoni Mauro, Nicotera e Mazzei e l’esame degli imputati Sirufo e Pugliese. Il 14 dicembre sarà la volta dei testimoni della lista Mignolo e del testimone Spizzirri. Il 12 gennaio 2027 è fissata l’udienza del procedimento separato relativo a Presta, Meduri e Pati Karim. Il 19 gennaio, infine, sono previsti i testimoni della difesa di Diego Porco, rappresentata dall’avvocato Manna, l’esame dello stesso imputato e i testimoni della lista Conte.

La nota al calendario assegna inoltre alla togata Paola Lucente la presidenza del Riesame nei mercoledì di dicembre: 2, 9, 16, 23 e 30 dicembre.