Ultimo giorno di vaccinazioni nella tensostruttura militare allestita a Cosenza, in località Vaglio Lise. Da domani il personale addetto alle somministrazioni traslocherà in Via degli Stadi, nelle strutture della cittadella del volontariato già da tempo destinate ad ospitare gli ambulatori dell’Usca.

Trasferimento temporaneo

Si tratta di un trasferimento temporaneo, deciso dai vertici dell’esercito insieme all’Azienda Sanitaria Provinciale, per attenuare i disagi per l’utenza dovuti al caldo. Le alte temperature di questi giorni, infatti, rendono pressoché impraticabile l’area adiacente la stazione ferroviaria, dove l’asfalto arroventato e la mancanza di coperture adeguate e di spazi all’ombra, creano notevoli difficoltà allo svolgimento delle operazioni di vaccinazione. Gli ambulatori di Via degli Stadi invece, sono stati dotati di impianti di condizionamento e di spazi per l’attesa e per il canonico quarto d’ora di osservazione, più confortevoli e adeguati anche ad ospitare cittadini in età avanzata.