L’impatto non ha lasciato scampo ad un uomo che a Casali, frazione di Cosenza, è stato investito da un treno in transito. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi alle porte del capoluogo bruzio intorno alle 16.30, quando il malcapitato non è riuscito a scansare il convoglio in transito mentre era intento pare a raccogliere asparagi.

Sul posto, tra gli sguardi attoniti di chi ha avvertito le autorità, si sono precipitati personale del 118 a bordo di un’ambulanza e gli agenti della Questura di Cosenza. Nulla è stato possibile fare per l’uomo, la cui morte è stata accertata dal medico legale che nel frattempo aveva raggiunto il luogo dell’incidente.