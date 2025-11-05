È accaduto nella frazione Trepidò Sottano e Soprano. La cagnolona Bruna si era addentrata nel boschetto a pochi passi dall’abitazione dove viveva con la sua famiglia. L’associazione Lndc: «Chi sa, parli»

Raccapricciante episodio nel Crotonese -precisamente Trepidò Sottano e Soprano, frazione di Cotronei - dove il 29 ottobre scorso la cagnolona Bruna è stata raggiunta da un colpo di fucile mentre si addentrava nel boschetto vicino casa, dove era solita andare insieme alla sua compagna umana, per correre e giocare insieme ad altri amici a quattro zampe. A denunciare la vicenda l’associazione Lndc animal protection con una nota stampa. La cagnolona, arrivata dalla Russia tre anni fa, e salvata da morte certa, ha trovato la morte in una giornata tranquilla e uguale a tante altre, in un luogo considerato sicuro e familiare.



«Lanciamo contestualmente un appello alla cittadinanza, perché si possa scoprire il prima possibile chi sia stato l’autore di questo gesto criminale oltre che omertoso», ha affermato la presidente Lndc Piera Rosati: «Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità perché questo reato non resti impunito e perché sia fatta giustizia. Chi impugna un’arma deve essere consapevole della responsabilità che comporta», aggiunge Rosati: «Ci sono probabilità che l’autore sia un cacciatore che si trovava nel bosco e, vedendo un movimento tra gli arbusti, ha pensato di aprire il fuoco contro un animale. È gravissimo trovare la morte in un luogo reputato sicuro e non potere più nemmeno essere liberi di andare a fare una passeggiata in un luogo familiare come questo, dove la donna e i suoi cani andavano sempre. Invitiamo chiunque possa fornire informazioni utili all’individuazione del colpevole a contattare avvocato@lndcanimalprotection.org, garantendo il pieno anonimato».

Bruna è stata trovata dalla sua proprietaria, che l’ha sentita guaire subito dopo avere udito gli spari, ma una volta trovata era già in fin di vita, con il sangue che le usciva dalla bocca. Sul posto è arrivata la Polizia locale e il giorno successivo il corpo è stato portato all'istituto zooprofilattico di Crotone per la necroscopia. Lndc annuncia che seguirà da vicino la vicenda.