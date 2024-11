Blocco dei ricoveri nel reparto di cardiologia dell'ospedale "Ferrari" di Castrovillari. Nei giorni scorsi una infermiera che opera nella unità operativa è risultata positiva al Covid e subito a scopo precauzionale, come già successo in altre due occasioni per il reparto di medicina, la direzione sanitaria dello Spoke ha sospeso i ricoveri in attesa che si completino le indagini sul personale.

Dopo i primi tamponi effettuati sul personale medico ed infermieristico per fortuna nessun altro in servizio nel reparto è risultato positivo. Mentre invece è stata evidenziata un'altra positività all'interno dell'ospedale: si tratta di un addetto delle pulizie. Entrambi sono stati messi in quarantena e si attendono gli esiti di tutti i tamponi effettuati sul personale della cardiologia prima di riprendere in sicurezza i ricoveri e le attività ambulatoriali.