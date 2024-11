A Cetraro, dopo la positività al Covid accertata di una dipendente di un supermercato cittadino, è in corso il tracciamento per ricostruire la mappa dei contatti.

La donna, regolarmente vaccinata, domenica scorsa ha accusato febbre persistente e congiuntivite. Dopo essersi sottoposta a tampone rapido è stata riscontrata la positività. Al momento non si registrano particolari criticità, ma l’attività commerciale resterà chiusa per i prossimi 7 giorni in via precauzionale.

La stessa ci tiene a rassicurare tutti i clienti, facendo sapere che «in questi mesi sono state adottate tutte le misure di sicurezza possibili. Siamo tutti vaccinati e abbiamo sempre lavorato con mascherine e guanti, curando l’igiene dei locali con scrupolo e costanza».

Ora si sta indagando sull’origine del contagio ed è stata attivata la consueta procedura per il tracciamento dei contatti. Allo stato attuale sono due i positivi accertati e 6 le disposizioni di quarantena fiduciaria per “contatto stretto”. La prossima settimana l'Asp provvederà a sottoporre a tampone molecolare tutto il personale interessato.