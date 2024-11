Le attività si svolgeranno nella sede della Croce Rossa e coinvolgeranno alcuni istituti scolastici della città. Dopo lo stop dei giorni scorsi «c’è preoccupazione, ma lo facciamo per atto di responsabilità»

Con un cambio di programma dell’ultimo minuto, riprenderà da oggi pomeriggio – e non da lunedì come precedente annunciato – la somministrazione del vaccino Astrazeneca a Crotone, dando il via alla campagna vaccinale rivolta al personale scolastico.

Nella mattina di oggi, l’Azienda sanitaria provinciale ha infatti contatto alcuni istituti scolastici della città (che avevano già comunicato il numero dei soggetti in servizio), chiedendo la disponibilità a partecipare alla campagna fin da subito. Le attività inizieranno alle 16 al centro di vaccinazione allestito nella sede della Croce Rossa e proseguiranno poi nel corso della prossima settimana con un calendario dettagliato.

Dopo il blocco del preparato Astrazeneca, «nei corridoi stamattina ho registrato un po’ di preoccupazione, ma ci fidiamo delle autorità che hanno verificato sicurezza ed efficacia del vaccino» ci spiega il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Alcmeone, Antonio Santoro. Del suo istituto, oggi riceveranno il siero 45 soggetti (su un totale di 150 in servizio) tra insegnanti e personale Ata: «Il nostro è un atto di responsabilità, perché di sicuro il virus è un pericolo certo».