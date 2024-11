Altri bambini positivi al coronavirus nel Vibonese, dove una classe della scuola primaria De Amicis e 5 dell’Istituto comprensivo De Maria di Vibo Marina hanno sospeso le lezioni.

Quattro le aule chiuse alla primaria di Bivona per la positività di altrettanti bambini e una alla secondaria di Vibo Marina dove nelle scorse ore è risultato positivo al Covid un bambino della scuola media. In totale sale a 8 il numero di studenti positivi al Covid nel plesso di Vibo Marina.

Emergenza Covid anche alla De Amicis di Vibo Valentia che sospenderà da domani le lezioni dopo che uno studente è risultato positivo al test rapido. Scattato il protocollo il dirigente scolastico dell’Istituto De Amicis Alberto Capria, a scopo precauzionale, ha provveduto a mettere in quarantena la classe e le insegnanti. Nelle prossime ore l’istituito sarà sanificato. Domani e dopodomani, quindi, scuola chiusa per sanificazione e ragazzi in Dad.

E intanto domani riaprirà la scuola primaria Don Bosco, chiusa per sanificazione dopo la positività al virus di un insegnante.