Ambulanze in fila, nove in tutto, ferme all’ingresso principale del pronto soccorso dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Si tratta di altri pazienti Covid che necessitano di cure ma a quanto pare il ps sarebbe al collasso.

Così lo scatto diventa tra le immagini simbolo dell’emergenza coronavirus in Calabria. Nel nosocomio bruzio la situazione si fa ancora più pressante. Al momento i reparti Covid – malattie infettive e pneumologia più l’ex lungo degenza di Rogliano (riempita in 4 giorni) - hanno un totale di circa 80 posti. E proprio in serata le criticità si sono acutizzate con la presenza dei mezzi di soccorso fermi all’esterno dell’Annunziata. Con ogni probabilità, i pazienti saranno dirottati al punto Covid di Cetraro, appena predisposto, e che già ospita alcuni casi provenienti dalla zona rossa di Casali del Manco. Anche Catanzaro, sull’altro fronte, è in piena crisi. Saturi i reparti destinati ai pazienti contagiati.