Sono 155 i nuovi casi Covid in Calabria emersi con 4.301 tamponi. Il bollettino regionale odierno registra inoltre 0 decessi, 291 guariti e 5 nuovi ingressi in reparto ordinario. A livello provinciale gli ultimi contagi sono così dislocati Catanzaro +14, Cosenza +44, Crotone +9, Reggio Calabria +53, Vibo Valentia +5, Altra regione +30. La percentuale tamponi positivi è a 3,60% mentre i pazienti in rianimazione 18 (nessuna variazione rispetto a ieri). I dati proiettano la Calabria in zona gialla.

Il bollettino

Più nel dettaglio nella nostra regione, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.135.341 (+4.301). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 81.192 (+155) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 213 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.937 (10.788 guariti, 149 deceduti).

casi attivi 213 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.937 (10.788 guariti, 149 deceduti). Cosenza: casi attivi 1579 (46 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1527 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.948 (24.326 guariti, 622 deceduti).

casi attivi 1579 (46 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1527 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.948 (24.326 guariti, 622 deceduti). Crotone: casi attivi 377 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 364 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.354 (7.245 guariti, 109 deceduti).

casi attivi 377 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 364 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.354 (7.245 guariti, 109 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2148 (75 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.066 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.218 (25.844 guariti, 374 deceduti).

casi attivi 2148 (75 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.066 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.218 (25.844 guariti, 374 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 217 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 208 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.046 (5950 guariti, 96 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica 45 nuovi positivi di cui uno fuori regione. L'Asp di Crotone comunica 28 nuovi soggetti positivi di cui 19 migranti. L'Asp di Reggio comunica 63 nuovi soggetti positivi di cui 10 fuori regione. L'Asp di Vibo comunica, a seguito di verifiche, un soggetto positivo guarito nel mese di aprile 2021, recuperato dalle schede in archivio e registrato oggi su Iss.