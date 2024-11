Stabili i casi Covid in Calabria: sono 236 quelli emersi nelle ultime 24 ore (ieri erano 276) a fronte di 5.161 tamponi. Il bollettino della Regione Calabria riporta inoltre 3 morti (uno a Catanzaro e due a Cosenza) e 2 nuovi ingressi nei reparti Covid ordinari. Il tasso di positività è al 4,57%. Gli ultimi positivi sono così suddivisi: +38 Catanzaro, +95 Cosenza, +2 Crotone, +74 Reggio Calabria, +27 Vibo Valentia. Altra regione 0.

Il bollettino regionale

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.423.142 (+5.161). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 92.505 (+236) rispetto a ieri.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 357 (15 in reparto, 7 in terapia intensiva, 335 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.757 (11.591 guariti, 166 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1.588 (55 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.527 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.925 (27.249 guariti, 676 deceduti).

– Crotone: casi attivi 179 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 177 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.859 (8.741 guariti, 118 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1.588 (36 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.549 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.243 (30.823 guariti, 420 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 393 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 385 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.120 (7.015 guariti, 105 deceduti).