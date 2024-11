Sono 89 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore su 1.253 tamponi molecolari effettuati. Si registrano inoltre un solo decesso e 166 persone guarite nel bollettino regionale.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 39.459, quelle negative 528.794. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: CASI ATTIVI 2.671 (47 in reparto AO di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;5 al presidio ospedaliero di Acri; 9 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 2.585 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.824 (8.530 guariti, 294 deceduti).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1.693 (22 in reparto all'AO di Catanzaro; 4 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 1 in reparto all'AOU Mater Domini; 12 in terapia intensiva; 1.654 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.858 (3759 guariti, 99 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 233 (16 in reparto; 217 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.722 (2.679 guariti, 43 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 435 (14 ricoverati, 421 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.263 (3.205 guariti, 58 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.539 (79 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 10 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.441 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.862 (13.650 guariti, 212 deceduti). -

Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 4, Catanzaro 7, Crotone 0, Vibo Valentia 14, Reggio Calabria 64, Altra Regione o Stato estero 0