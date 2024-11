Ci sono sette positivi al Covid acclarati con tampone molecolare e otto soggetti con sintomi in quarantena in attesa di tampone a Colosimi, centro della valle del Savuto in provincia di Cosenza.

Chiusura anticipata per bar e ristoranti

Per questo il sindaco Giovanni Lucia, temendo una diffusione rapida del coronavirus nella sua comunità, dove altre quaranta persone circa sono state poste in quarantena cautelativa, ha disposto con una ordinanza il coprifuoco dalle ore 23 alle ore 5 a partire da domani 24 luglio. Lo stesso provvedimento prevede la chiusura anticipata alle ore 20 di bar e ristoranti, con la sola eccezione dei locali provvisti di cucina che potranno lavorare con l'asporto. Lunedì si procederà ad un nuovo screening della popolazione con l'allestimento di un drive-in.

Adesioni record

Di fatto si è scelto di anticipare il probabile decreto della Regione con cui il presidente facente funzioni dovrebbe disporre la zona rossa come per Terranova da Sibari dove, nel frattempo, i focolai si sono attenuati e la popolazione ha aderito in massa alla prima delle due giornate di vaccinazione straordinaria organizzata dall'Asp in sinergia con l'esercito. Registrate seicento richieste in poco più di tre ore ai due team mobili allestiti nella cittadina. Probabilmente a far impennare le prenotazioni è stata proprio la rapida diffusione del virus che nell'ultima settimana, come si ricorderà, ha fatto registrare oltre 100 casi. Considerata l'alta adesione, le giornate vaccinali proseguiranno almeno fino a domenica.