La Calabria resta in zona gialla almeno per un'altra settimana settimane. L’indice Rt è pari a 0.78 e la classificazione complessiva del rischio è bassa. È emerso dal monitoraggio della Cabina di regia sull’andamento dell'epidemia Covid nella settimana dal 24 al 30 maggio.

Scende ancora l’indice Rt in Italia, raggiungendo lo 0,68 contro lo 0,72 della settimana precedente. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che prevede il passaggio in zona bianca di Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

L'incidenza è di 32 casi per 100 mila abitanti mentre nelle ultime 24 ore sono 73 i morti per il Covid. I nuovi contagi sono stati 2.557, con un tasso di positività all'1,1% e solo 200mila persone attualmente positive in Italia. «Se la tendenza prosegue così, per la seconda settimana di giugno tutta l'Italia si troverà in zona bianca», ha auspicato il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro.