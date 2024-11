Arrivate e somministrate le prime 30 dosi di vaccino anche a Reggio Calabria. Domani ne arriveranno altre 980. Si conta nei primi due giorni di vaccinare il personale sanitario. Tra i primi, il dottore Carmelo Mangano, covid manager del reparto di Malattie Infettive e il primario Giuseppe Foti.

«È un messaggio importante – ha espresso Mangano davanti a microfoni e telecamere – il vaccino l’unico metodo per sconfiggere la pandemia. Non bisogna avere paura del vaccino». Dopo essere stato sottoposto al vaccino, il sanitario reggino informa di stare bene e di essere felice di averlo fatto. «Il Gom è un ospedale che funziona – ha ribadito – riuscendo a gestire al meglio i momenti di emergenza in questa pandemia. Spero che non ci sia una terza ondata, nel caso saremo pronti».

A sottoporsi al vaccino anche il dottor Macheda, primario del reparto di Terapia Intensiva del nosocomio reggino. «È un privilegio e un dovere morale verso tutti. Questa è un’opportunità da sfruttare per sensibilizzare i cittadini e uscire da questo incubo».

Per il commissario Iole Fantozzi «è stato un grande gioco di squadra. Adesso si apre una nuova fase. Siamo riusciti ad allestire questo laboratorio per effettuare vaccinazioni sicure. Con il commissario Longo cercheremo di risolvere anche il problema della carenza di personale». «Orgogliosi di partecipare al V-day nazionale – ha rimarcato il direttore sanitario Salvatore Costarella – un punto di svolta nella lotta alla pandemia. Contiamo di vaccinare buona parte della popolazione ospedaliera».



