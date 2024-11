Due sono i morti registrati nelle ultime 24 ore entrambi a Cosenza. Aumentano di due unità i ricoveri in terapia intensiva, mentre i guariti sono 768

Tasso di positività ancora in crescita in Calabria (26,1%), mentre i contagi rimangono stabili ma con circa 500 tamponi in meno effettuati nella giornata di ieri. Questi i dati riportati nel bollettino quotidiano della Regione, nel quale si apprende che i nuovi positivi sono 1.178; aumentano i ricoveri in terapia intensiva, +2 rispetto a ieri; 2 i morti entrambi a Cosenza e 768 guariti.

I contagi nelle singole province: 266 Catanzaro, 461 Cosenza, 323 Reggio Calabria, 89 Crotone, 23 Vibo Valentia, 16 altre Regioni o Stati esteri.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3205857 (+4.511). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 405964 (+1.178) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 39 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3673 in isolamento domiciliare; 60207 guariti, 324 deceduti.

– Cosenza: 47 in reparto, 3 in terapia intensiva, 22950 in isolamento domiciliare; 84140 guariti, 1123 deceduti.

– Crotone: 9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 749 in isolamento domiciliare; 41170 guariti, 233 deceduti.

– Reggio Calabria: 39 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3529 in isolamento domiciliare; 143865 guariti, 789 deceduti.

– Vibo Valentia: 9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 750 in isolamento domiciliare; 39321 guariti, 174 deceduti.