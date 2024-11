Restano stabili i contagi di Covid-19 in Calabria, ma aumentano i ricoveri nei reparti. Questi i dati salienti contenuti nel bollettino quotidiano della Regione nel quale vengono riportati anche i 115 nuovi positivi, a fronte di 4316 tamponi, 113 guariti, un decesso. Il tasso di positività è 2,66%.

Questi nel dettaglio i contagi nelle province calabresi: 9 Catanzaro, 13 Cosenza, 37 Reggio Calabria, 44 Crotone, 12 Vibo Valentia, altre regioni o 0 Stati esteri.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1280483 (+4.316). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 86697 (+115) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 3 in reparto, 1 in terapia intensiva, 48 in isolamento domiciliare; 11316 guariti, 157 deceduti.

– Cosenza: 22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1083 in isolamento domiciliare; 26223 guariti, 654 deceduti.

– Crotone: 7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 200 in isolamento domiciliare; 8201 guariti, 115 deceduti.

– Reggio Calabria: 44 in reparto, 4 in terapia intensiva, 768 in isolamento domiciliare; 29222 guariti, 407 deceduti.

– Vibo Valentia: 8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 405 in isolamento domiciliare; 6319 guariti, 103 deceduti.