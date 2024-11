Aumenta la diffusione del virus nella cittadina che oggi fa registrare 8 casi in più rispetto a ieri. Una persona ricoverata in ospedale. Tre nuovi positivi a Cutro e uno rispettivamente a Cirò Marina e Crotone

Non si arresta la diffusione del Covid-19 a Isola di Capo Rizzuto. Dopo l’impennata registrata ieri, oggi si registra un nuovo incremento dei contagi. Il bollettino dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone riporta 8 positivi in più rispetto ai dati di ieri, che fanno salire i casi attivi a 94. Nelle ultime ore, stando sempre alla comunicazione dell’Asp, si è registrato anche un ricovero in ospedale. Il totale dei soggetti contagiati da inizio pandemia si attesta dunque a 364, 6 i morti.

Sale la curva del contagio anche a Cutro dove nelle ultime 24 ore si rilevano 3 positivi in più, che portano a 30 i casi attivi nella cittadina. Un nuovo positivo si registra, tra l’altro, anche a Cirò Marina, dove ora i casi attivi sono 67, 2 dei quali in regime di ricovero ospedaliero. Proprio nelle scorse ore, il sindaco Sergio Ferrari, ha disposto la proroga della sospensione della didattica in presenza per permettere uno screening anti-Covid gratuito su personale scolastico (docente e Ata) e alunni, al fine di garantire il rientro in classe in sicurezza. Una positività si registra anche nella città di Crotone, portando i casi attivi a 106.