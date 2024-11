I medici di base non aderenti alle Uccp chiedono dei locali pubblici nei quali avviare l’attività di avvicinazione e nel frattempo non aderiscono alla campagna

Impennata di contagi a Lamezia Terme. La Citta della Piana ha registrato oggi la comunicazione di 22 casi positivi che portano l’asticella totale ad assestarsi a 230 totali attuali. Sostanzialmente, Lamezia sta rispecchiando quanto avviene in provincia di Catanzaro e nel resto della regione, dove l’aumento dei contagi sta mettendo sempre più in forse la possibilità per la Calabria di rimanere zona gialla.

Tre sono i soggetti attualmente ricoverati nel Giovanni Paolo II e si spera che non debbano aumentare coloro che ne abbiano bisogno visto che il reparto Covid continua ad attendere medici che possano infoltirne le trincee.

Proseguono a rilento anche le vaccinazioni. In città e nel comprensorio a funzionare rapidamente sono solo le Uccp mentre si registrano bruschi rallentamenti nei medici di base non aderenti che chiedono di avere dei locali nei quali potere somministrare il vaccino.