Ritorna prepotente nel Pollino il Coronavirus. Dopo i numeri in crescita nella città di Castrovillari anche Morano Calabro ha visto un aumento di casi (+ 4 nelle ultime 24 ore) che portano ad un totale di 14 casi attivi nella piccola cittadina che però è costretta ad annotare nel mesto bollettino delle vittime altri due decessi, uno dei quali avvenuto fuori regione.

Il totale delle vittime da covid per la comunità guidata dal sindaco Nicolò De Bartolo sale a 5 in totale segnando «profondamente la comunità» ha scritto il primo cittadino e diventando «per tutti un ulteriore motivo di riflessione. Giunga alle famiglie interessate la vicinanza e la solidarietà della Giunta e del Consiglio comunale».

La situazione a Frascineto

In crescita anche i contagi nel comune di Frascineto. Il sindaco, Angelo Catapano, ha comunicato l'accertamento di altri 4 casi positivi al Covid per un totale di 18 contagiati nella piccola cittadina arbreshe che per quasi un mese era ritornata ad essere covid-free. Oltre al filone di contagi già accertato e riconducibile al focolaio di Castrovillari gli ultimi casi apprterrebbero ad un nuovo ceppo di contagi. Da qui l'appello a non uscire «se non è davvero indispensabile» ha spiegato il sindaco: «evitare le visite a persone diverse dal proprio nucleo familiare, evitare assembramenti di qualsiasi genere».