Sono tre i Comuni che hanno organizzato screening gratuiti per bambini e ragazzi che frequentano elementari e medie. Si tratta di Nicotera, Acquaro e Dasà

Un inizio d’anno scolastico in sicurezza, con la speranza di evitare possibili focolai da coronavirus all’interno delle aule. È con questo obiettivo che alcuni sindaci del Vibonese - in vista del rientro sui banchi lunedì 20 settembre - hanno organizzato degli screening gratuiti e su base volontaria per i bambini e i ragazzi che frequentano scuole elementari e medie. È il caso dei comuni di Nicotera, Acquaro e Dasà.

Nicotera

A Nicotera si tratta di una procedura attuata anche l’anno scorso e che ora si è deciso di ripetere per individuare eventuali casi positivi, in territorio in cui nell’ultimo mese il Covid ha picchiato duro. Ad agosto infatti i contagi hanno sfiorato quota 50 e anche il sindaco Giuseppe Marasco risultò positivo; oggi i casi attivi sono una decina.

I tamponi sui piccoli studenti verranno effettuati in due diverse giornate:

giovedì 16 settembre, dalle 15.30 alle 19.30, nella sala consiliare di Palazzo Convento : gli alunni di elementari e media di Nicotera e quelli del plesso di Badia;

gli alunni di elementari e media di Nicotera e quelli del plesso di Badia; venerdì 17 settembre, dalle 9.30 alle 12 nella scuola elementare di Nicotera Marina: gli alunni del plesso di Nicotera Marina.

A coadiuvare il sindaco, che è anche un infermiere e da un anno e mezzo porta avanti gli screening sulla popolazione nicoterese in prima persona, vi sarà la sezione locale della Protezione civile.

Acquaro

Screening gratuito e su base volontaria anche per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di Acquaro. A darne notizia il sindaco, Giuseppe Barilaro. Nel comune, nonostante lo stop di oggi alla zona rossa, resta dunque alta l’attenzione: sono ancora 29, infatti, i casi positivi al Covid.

I tamponi saranno effettuati su bambini e ragazzi nel pomeriggio di sabato 18 settembre, a partire dalle ore 14.10, nei locali della scuola media di Acquaro. Necessaria la prenotazione, i genitori potranno rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 3332391662 - 328 0459691 – 3391542715 – 3408520142 - 329 2866211.

Dasà

Anche a Dasà giornata di screening per gli studenti di elementari e medie. Il sindaco Raffaele Scaturchio ha informato la cittadinanza che sabato 18 settembre, a partire dalle ore 09:30, verranno effettuati tamponi antigenici a bambini e ragazzi. Anche qui, il tutto è gratuito e su base volontaria.