Pietrantonio Cristofaro ha illustrato quanto accaduto all’indomani della frana dello scorso gennaio

Il sindaco di Girifalco, Pietrantonio Cristofaro, è stato ascoltato stamattina dalla commissione regionale anti 'ndrangheta presieduta da Arturo Bova. L’organismo era stato convocato, a seguito della richiesta del consigliere comunale, Luigi Antonio Stranieri, relativamente al crollo della strada in prossimità del liceo scientifico “Ettore Majorana”. All’audizione era stato invitato anche il presidente della commissione Lavori Pubblici, Luigi Antonio Stranieri, il quale ha, però, inoltrato una missiva per giustificare l’assenza dovuta a motivi personali.

Al sindaco è stato chiesto di illustrare quanto accaduto all’indomani della frana dello scorso gennaio nonché di fornire chiarimenti rispetto ad informazioni che, a giudizio del primo cittadino, sono risultate distorte e poco conformi alla realtà. “Ancora una volta il consigliere Stranieri – ha detto il sindaco - ha dimostrato il suo scarso amore per Girifalco. Prima scatenando un vero e proprio allarme sociale e, poi, disertando (massimo rispetto per gli impegni personali) due appuntamenti molto importanti rispetto ad una tematica su cui egli ha tenuto acceso i riflettori al solo fine di screditare l’amministrazione comunale”. Il sindaco si riserva, inoltre, non appena sarà in possesso della documentazione depositata dal consigliere, Luigi Antonio Stranieri, alla commissione anti 'ndrangheta di procedere per le vie legali nei confronti dello stesso.

All’esito di tale situazione il vicesindaco, nonché capogruppo di “Idee e Libertà”, Maurizio Siniscalco, ha già, anticipato, la formalizzazione di una richiesta alla commissione regionale tesa all’acquisizione degli elementi documentali su cui si sarebbe basata l’adunanza di che trattasi garantendo che, questa volta, negligenze o superficialità che abbiano portato, sicuramente, ad un danno di immagine dell’intera comunità girifalcese meritano dovuti provvedimenti da parte delle competenti autorità

l.c.