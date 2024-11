La Procura di Castrovillari ipotizza il reato di abbandono di persona non autosufficiente. Nelle scorse ore eseguita l’autopsia (ASCOLTA L'AUDIO )

Continuano le indagini sul caso dell’anziana donna trovata morta nel Cosentino. La Procura di Castrovillari ha iscritto sul registro degli indagati il figlio della 86enne rinvenuta senza vita nella sua casa a Crosia Jonio cosentino. Si tratta anche di un atto dovuto essendo stata eseguita l’autopsia che è un esame irripetibile. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. La Procura di Castrovillari ipotizza il reato di abbandono di persona non autosufficiente. Ma saranno gli esiti dell’esame autoptico a chiarire le cause del decesso.