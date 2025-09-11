Durante un controllo domiciliare la Polizia ha rinvenuto oltre 95 grammi di droga suddivisa in dosi, coltelli intrisi di sostanza e materiale per il confezionamento. L’uomo era già sottoposto ad avviso orale del Questore

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, finalizzati al controllo di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà, gli Agenti delle Volanti hanno tratto in arresto un giovane I.G. di anni 30, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

L’uomo, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari e destinatario dell’avviso orale emesso dal Questore, durante un controllo domiciliare è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 95,50 gr di hashish, tre coltelli intrisi della medesima sostanza e diverso materiale da confezionamento. La sostanza rinvenuta si trovava suddivisa in più dosi, già pronte per essere immesse sul mercato. Parte di essa veniva recuperata nella camera da letto, appoggiata su una sedia, mentre il restante quantitativo della sostanza veniva rinvenuto all’interno del congelatore, abilmente occultato dietro i prodotti alimentari.

L’arresto è stato eseguito all’esito di un’attenta attività di osservazione nel quartiere di residenza del soggetto, condotta con professionalità dagli operatori di Polizia, i quali hanno effettuato il controllo per verificare l’esatta osservanza delle prescrizioni imposte per la limitazione della libertà personale e hanno acquisito elementi utili per effettuare una minuziosa perquisizione domiciliare alla ricerca di sostanze stupefacenti.

Il Procuratore della Repubblica, Dr. Domenico Guarascio, ha istituito un pool di magistrati che indirizzano le indagini per contrastare lo spaccio degli stupefacenti tra i più giovani frequentatori della movida cittadina.

L’uomo, al termine dell’operazione di Polizia, è stato condotto presso gli uffici della Questura e, dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le ulteriori determinazioni.

L’attività si inserisce in un più ampio piano strategico della Polizia di Stato finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di prevenire lo smercio della droga, soprattutto fra i più giovani, e garantire condizioni di maggiore sicurezza e legalità.