L'uomo era giunto al porto della città pitagorica con un imbarcazione lo scorso 3 novembre. Accertamenti dattiloscopici hanno accertato la presenza in passato dello straniero in Italia, per la precisione a Milano dove aveva commesso un reato

Un 34enne, di origini egiziane, è stato arrestato a Crotone dalla squadra mobile della polizia di Stato, in quanto a suo carico era stato emesso nell’aprile del 2017, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, un ordine di carcerazione, dovendo espiare, a seguito di condanna definitiva per il reato di concorso in ricettazione, la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

L’extracomunitario era giunto al porto di Crotone con una imbarcazione, lo scorso 3 novembre, unitamente ad altri 455 clandestini di varie nazionalità, ed era stato collocato presso il centro d'accoglienza di Isola Capo Rizzuto per i consueti adempimenti curati dall’Ufficio Immigrazione.

Gli accertamenti dattiloscopici effettuati dalla polizia scientifica hanno consentito di accertare la pregressa presenza dello straniero sul territorio nazionale, in particolare a Milano, dove aveva commesso un reato, per il quale era stato processato e condannato. Pertanto, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso il carcere della città pitagorica, per l’espiazione della pena.