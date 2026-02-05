Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Crotone, Renato Panvino, la Polizia di Stato ha arrestato un imprenditore condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta aggravata.

L’arresto è stato eseguito dai poliziotti della Questura di Crotone in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro. L’uomo deve scontare una pena di 4 anni, 3 mesi e 16 giorni di reclusione per reati commessi a Crotone tra il 2002 e il 2005.

Dopo un’attività di ricerca e monitoraggio, gli agenti hanno individuato il soggetto nei pressi del centro cittadino e hanno proceduto all’arresto. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di Crotone.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione a quelli contro il patrimonio, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare in modo efficace ogni forma di illegalità.