È attesa per le sette di domani mattina al porto di Crotone la nave Diciotti della Marina militare italiana a bordo della quale viaggiano 650 migranti. Si tratta di una parte dei 1.200 clandestini soccorsi nella giornata di ieri dal pattugliatore di altura nella zona di mare a sud di Catania. La Diciotti ha partecipato ad una attività che ha impegnato altre unità navali per soccorrere circa 1.200 migranti che si trovavano su due barconi: 500 sul primo e 700 sul secondo. L'ingresso dell'imbarcazione è previsto dopo l'alba: a bordo ci sono anche due cadaveri. Centinaia i minori presenti, molti dei quali non accompagnati. I migranti verranno poi trasferiti nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto (Kr).