Il 72enne, noto per il suo impegno nel mondo scout e nell’attività sindacale, è deceduto dopo ore di agonia: tre feriti tra i passeggeri del furgone diretto verso i campi agricoli

È morto all'ospedale di Crotone l'uomo di 72 anni, rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto la mattina del 28 novembre in località Gabella, lungo la vecchia strada statale nel territorio comunale. Si tratta di Lino Leto, che era stato estratto dall'auto dai vigili del fuoco dopo essere rimasto incastrato tra le lamiere a seguito del violento impatto con un furgone a nove posti.

Leto, molto conosciuto in città per il suo impegno nel mondo scout e per l'attività sindacale alla Cellulosa 2000, era stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino al decesso avvenuto nelle ore scorse.

Ex rappresentante sindacale dell'azienda, Leto aveva avuto un ruolo di primo piano nelle vertenze che precedettero la chiusura della fabbrica. Era conosciuto anche per il lungo impegno come capo scout del gruppo Agesci "Crotone 6" ed era considerato un punto di riferimento per molti giovani.

Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il furgone coinvolto trasportava nove persone di nazionalità straniera dirette verso luoghi di lavoro agricolo nella zona. Nell'impatto tre passeggeri del mezzo sono rimasti feriti. La salma di Leto è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria.