A insospettire i militari sono stati i movimenti dei tre nei pressi di un bar del capoluogo. Per loro è scattata la custodia cautelare in carcere, disposta dal pm sotto la direzione del Procuratore Domenico Guarascio

Nella giornata di venerdì, nel corso di un servizio mirato, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno arrestato tre uomini, P.T., 64enne crotonese, R.M., 58enne crotonese, e G.Z., 44enne originario del Reggino, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A insospettire i militari sono stati i movimenti dei tre nei pressi di un bar del capoluogo. Il controllo effettuato nell’immediatezza ha permesso di trovare oltre un chilogrammo di eroina e 18.000 euro in contanti.

La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di altri 39.900 euro e 4.000 euro in contanti, nella disponibilità di due dei tre uomini, oltre a circa 50 grammi di ulteriore sostanza stupefacente.

comunicato #2

Per tutti e tre è scattata la custodia cautelare in carcere, disposta dal pm sotto la direzione del Procuratore Domenico Guarascio.

Il contrasto allo spaccio e, di conseguenza, al consumo di sostanze stupefacenti resta tra le principali priorità dell’Arma dei Carabinieri, che opera in sinergia con gli altri soggetti istituzionali e, in particolare, con l’Autorità Giudiziaria, con la quale la collaborazione viene ritenuta fondamentale.