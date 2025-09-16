«Esamineremo con cura il provvedimento provvisorio del Tribunale di Catanzaro e ci prepareremo per l’udienza prevista per la sua discussione in programma il 13 ottobre». Lo scrive l’avvocato Francesco Verri in rappresentanza del Crotone calcio, a seguito del provvedimento di amministrazione giudiziaria emesso dal Tribunale della città capoluogo di Regione.

Il legale della società aggiunge: «Registriamo che non si tratta affatto di un provvedimento punitivo: la misura è stata adottata perché l’autorità Giudiziaria ritiene che la Fc Crotone abbia subito il potere di intimidazione della ‘ndrangheta e non ipotizza, neanche lontanamente, complicità o connivenze della società, dei suoi soci o dei suoi dirigenti e collaboratori».

Infine l’avvocato Verri assicura: «Fc Crotone collaborerà attivamente con gli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale per proseguire le proprie attività nell’interesse della società, dei tifosi e in generale dello sport».