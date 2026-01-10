Gli agenti, durante un controllo domiciliare, lo hanno sorpreso nell’atto di cedere stupefacente. Per l’uomo si sono aperte le porte del penitenziario

La polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria con il quale è stata disposta la sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare e il trasferimento nella Casa circondariale di un uomo crotonese, già noto alle forze dell’ordine, dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico cittadino.

Il provvedimento trae origine da una precedente attività di controllo svolta dagli agenti delle Volanti che, nel corso di un ordinario controllo domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, lo hanno sorpreso nell’atto di cedere sostanza stupefacente a terzi. L’uomo era stato quindi denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alla luce dei fatti accertati, l’Autorità Giudiziaria competente ha disposto la sospensione della misura alternativa, ordinando il trasferimento dell’uomo in carcere. Nella medesima giornata, gli agenti hanno identificato 210 persone, hanno controllato 133 veicoli ed hanno effettuato 16 controlli domiciliari alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.