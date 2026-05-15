Dalle verifiche nei pubblici esercizi emergono violazioni amministrative e penali: contestazioni per carenze nei requisiti di sorvegliabilità, alcol a minori e giochi con vincite in denaro senza autorizzazione

Controlli straordinari della Polizia di Stato nei pubblici esercizi e nei circoli ricreativi di Crotone, con una denuncia, sanzioni complessive per oltre 24 mila euro e verifiche estese anche sul territorio. L’attività, disposta dal questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, nell’ambito dei servizi di controllo finalizzati al rispetto della normativa su esercizi pubblici e attività commerciali, ha portato alla denuncia del legale rappresentante di un bar per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Secondo quanto accertato dalla Polizia amministrativa, con il supporto degli agenti delle Volanti, il titolare avrebbe proseguito l’attività nonostante un provvedimento di sospensione di due mesi emesso dal Comune di Crotone a seguito di precedenti violazioni contestate. Per questo motivo è scattata, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, anche una sanzione amministrativa di 5 mila euro.

Nel corso dello stesso servizio, gli agenti hanno contestato diverse violazioni amministrative al presidente pro tempore di un circolo ricreativo. Tra le irregolarità rilevate figurano il mancato rispetto delle prescrizioni sulla sorvegliabilità delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, la somministrazione di alcolici a un minore tra i 16 e i 18 anni, l’esercizio dell’attività riservata ai soli soci in assenza della prescritta Scia e l’installazione di quattro apparecchi da gioco con vincite in denaro senza autorizzazione, per un importo complessivo di 24.365 euro.

L’operazione, evidenzia la Questura, rientra nelle attività di contrasto alle violazioni amministrative e penali connesse ai pubblici esercizi, con particolare attenzione alla tutela dei minori e alla prevenzione del consumo di alcol tra i giovani.

Nella stessa giornata, nell’ambito dei controlli del territorio, le Volanti hanno identificato 162 persone, di cui 42 con precedenti di polizia, controllato 108 veicoli ed effettuato sette verifiche nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.