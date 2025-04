L’uomo è stato condannato in via definitiva alla pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione a seguito della sospensione dell’affidamento ai servizi sociali

Nel pomeriggio del 16 aprile i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Crotone hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione, T.N. (classe 1971), condannato in via definitiva alla pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione a seguito della sospensione dell’affidamento ai servizi sociali.

Il provvedimento è stato emesso a seguito di cumulo di pene derivanti da diverse condanne emesse a carico dell’uomo, che negli scorsi anni si era reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e stalking commessi nei confronti della ex moglie a partire dall’anno 2020 ed evasione.

L’uomo è stato rintracciato in un quartiere popolare della Città ed al termine delle formalità di rito è stato immediatamente tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.

Il provvedimento odierno è frutto di un’attività investigativa della Squadra Mobile condotta a seguito di alcuni comportamenti criminali tenuti nei confronti della compagna convivente.

«L’arresto odierno conferma che per tali fenomeni vi è una particolare attenzione dagli uomini della Polizia di Stato, voluta fortemente dal Questore Renato Panvino, medesima attenzione ai reati da Codice Rosso è posta dal Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, il quale ha istituito in Procura un pool specializzato per il contrasto alla violenza di genere, che rapidamente pone sotto un’attenta analisi gli episodi richiedendo con solerzia le misure restrittive», si legge in una nota.

Dal 1° aprile ad oggi, in soli 17 giorni, la Squadra Specializzata inserita nel settore investigativo, ha proceduto all’esecuzione di 2 arresti in carcere e 3 misure cautelari del divieto di avvicinamento alle persone offese, per un totale di 5 persone, nei confronti di soggetti che con le loro condotte hanno adottato violenze nei confronti delle loro compagne all’interno delle mura domestiche ed anche sfociati all’estero con comportamenti vessatori, pedinamenti, minacce verbali in pubblico, generando nelle vittime stati ansiosi e di paura.

Il fenomeno sulle donne è particolarmente seguito dalla Polizia di Stato ed invita tutte le vittime di qualsivoglia tipo di violenza a denunciare.

Altresì la Polizia di Stato, con la Divisione Anticrimine, ha intrapreso una serie di iniziative diversificate, tra queste la campagna di informazione permanente “Questo non è amore”, al fine di sensibilizzare la società a denunciare ogni tipo di violenza, e tenere un canale diretto con i cittadini per acquisire le informazioni e salvaguardare le vittime.