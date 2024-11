Persone non identificate hanno danneggiato l'auto del giornalista Luigi Abbramo, responsabile della redazione di Crotone della Gazzetta del Sud. Il fatto è accaduto la notte scorsa, quando sono stati tagliati tutti gli pneumatici della Dacia Sandero del giornalista parcheggiata in via Libertà. Sull'accaduto -riferisce l’ansa- sta indagando la polizia che dovrà appurare anche eventuali collegamenti con un identico danneggiamento, avvenuto nella stessa nottata, ai danni di una Dacia Duster, di proprietà di una impiegata, parcheggiata qualche metro più avanti l'auto di Abbramo.

Solidarietà ad Abbramo è stata espressa dal Comitato di redazione della Gazzetta del Sud che chiede agli investigatori di «fare chiarezza su un atto vigliacco e intimidatorio che non fermerà certamente l'opera meritoria del nostro cronista». Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Crotone Vincenzo Voce. «Nell'apprendere del danneggiamento dell'autovettura del giornalista della Gazzetta del Sud Gigi Abbramo - ha affermato Voce -, nel condannare il vile gesto, gli esprimo la massima vicinanza e solidarietà personale e dell'amministrazione comunale. Auspico che si faccia piena luce sull'accaduto. Desta comunque amarezza e preoccupazione quando simili atti colpiscono coloro che sono al servizio dell'informazione, svolgendo il proprio ruolo con professionalità e passione».