Una donna incinta di due gemelli al sesto mese di gravidanza è morta, nella notte di ieri, all'ospedale 'San Giovanni di Dio' di Crotone. M.S, 35 anni, è arrivata al pronto soccorso del nosocomio pitagorico sabato notte a causa di forti dolori ai reni. Dopo essere stata visitata dal ginecologo, i sanitari hanno deciso per il ricovero. Attorno all'1.30 della notte scorsa la giovane donna è deceduta per cause ancora da accertare. Il legale della famiglia ha dichiarato che i congiunti hanno già presentato denuncia alla questura di Crotone per appurare eventuali responsabilità dei medici del 'San giovanni di Dio' mentre il marito della vittima sostiene di non essere stato informato della gravità della situazione, se non quando gli è stato detto che la moglie e i figli che aveva in grembo erano morti. La donna non avrebbe avuto alcuna patologia tale da portare alla morte, a chiarire i dubbi sarà l’autopsia.