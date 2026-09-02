Gli agenti erano in spiaggia quando hanno sentito le richieste d'aiuto. La signora era in acqua con il volto rivolto verso il basso, ora è ricoverata in ospedale

Due poliziotti liberi dal servizio hanno salvato una donna che rischiava di annegare in mare a Crotone. I due agenti della Questura si trovavano sulla spiaggia quando hanno sentito le grida di un uomo che chiedeva aiuto.

I poliziotti si sono immediatamente diretti verso il punto dal quale provenivano le richieste di soccorso e hanno notato una donna in acqua, con il volto rivolto verso il basso e apparentemente priva di sensi.

Senza esitazione sono entrati in azione, riuscendo a raggiungerla, portarla fuori dall'acqua e metterla in posizione di sicurezza. Una volta a riva, i due agenti hanno praticato le necessarie manovre di primo soccorso.

L'intervento ha consentito alla donna di riprendere parzialmente conoscenza e di espellere parte dell'acqua ingerita. Nel frattempo è stato immediatamente richiesto l'intervento del 118.

Il personale sanitario, giunto sul posto, ha preso in carico la donna e ne ha disposto il trasferimento nell'ospedale cittadino, dove si trova tuttora ricoverata e sottoposta alle cure dei medici.

Un intervento avvenuto mentre i due poliziotti erano liberi dal servizio e si trovavano al mare, ma che ha consentito di prestare un soccorso immediato in una situazione di grave pericolo.

La Questura di Crotone sottolinea come l'episodio rappresenti una testimonianza concreta dei valori che caratterizzano l'attività della Polizia di Stato e della vicinanza ai cittadini anche al di fuori dell'ordinario servizio.