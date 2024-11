Le fiamme hanno avvolto l'imbarcazione durante le operazioni di trasbordo su unità navali della Capitaneria di porto. In corso le operazioni di soccorso per recuperare le persone finite in mare. Tra i feriti, due uomini della Guardia di finanza

Un'imbarcazione con a bordo decine di migranti ha preso fuoco, per cause in corso d'accertamento, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo su unità navali della Capitaneria di Porto al largo della costa crotonese. Sul natante successivamente c'è stata un'esplosione causata, presumibilmente, dal carburante a bordo.

Sul posto ci sono le unità navali della Capitaneria di Porto di Crotone e della Guardia di finanza che stanno recuperando le persone finite in mare. Non si sa al momento se ci sono vittime, eventualità ritenuta possibile. Sul posto è anche presente un aereo della Guardia costiera per le operazioni di soccorso.

Ventitre le persone tratte in salvo sulla spiaggia di Steccato di Cutro. Sei migranti risultano dispersi e due finanzieri, che stavano assistendo l'imbarcazione, sono rimasti feriti. Secondo fonti Ansa, i due militari della Gdf sono già stati affidati alle cure del 118: uno avrebbe una gamba rotta e l'altro sarebbe ustionato