Nei giorni scorsi, all’esito dei servizi preventivamente disposti dal Questore di Crotone finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, sono stati tratti in arresto tre cittadini albanesi, poiché trovati in possesso di 3 kg di sostanza stupefacente.

I tre soggetti, a bordo di una autovettura di grossa cilindrata, sono stati notati percorrere a forte velocità la S.S. 106 Jonica ed hanno immediatamente attirato l’attenzione delle pattuglie presenti sul territorio che, prontamente, si sono date all’inseguimento.

L’inseguimento si è protratto fino all’altezza dell’ingresso Nord della città di Crotone, dove gli agenti sono riusciti ad arrestare la marcia del bolide ed a eseguire i controllii. I tre cittadini albanesi, una volta bloccati, sono stati immediatamente perquisiti e trovati in possesso di 3 kg di eroina, suddivisa in vari panetti. I tre albanesi, pertanto, stati dichiarati in arresto per poi essere condotti al carcere di Catanzaro.