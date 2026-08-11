La scoperta durante i controlli della Polizia nelle zone della movida. A bordo del mezzo due cittadini polacchi di 76 e 78 anni, denunciati per porto ingiustificato di armi e strumenti atti ad offendere. Sequestrato anche il veicolo

Centotrentacinque tra armi bianche e strumenti atti a offendere nascosti all'interno di un furgone fermo sul lungomare di Crotone. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia nel corso dei controlli predisposti nelle aree maggiormente frequentate durante la movida estiva.

A insospettire gli uomini delle Volanti è stata la presenza di un furgone con targa estera. Gli agenti hanno quindi proceduto al controllo del mezzo e dei suoi due occupanti, due cittadini polacchi di 76 e 78 anni. Il comportamento particolarmente nervoso dei due uomini ha spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti e a procedere con un'ispezione dettagliata del veicolo. È stato a quel punto che all'interno del furgone è stato scoperto un ingente quantitativo di coltelli e altri oggetti potenzialmente pericolosi.

Il controllo ha consentito di rinvenire 42 coltelli a scatto, tre coltelli a doppia lama, 12 coltelli a lama fissa, 20 coltelli a serramanico e 17 coltelli con lama chiudibile. Ma non solo. Nel mezzo erano presenti anche cinque cutter, sette storditori elettrici, due bastoni telescopici e 27 punteruoli. Complessivamente sono 135 gli oggetti sequestrati dagli agenti.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre i due uomini sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per porto ingiustificato di armi e strumenti atti ad offendere, anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo decreto sicurezza.

Il provvedimento ha riguardato anche il veicolo utilizzato dai due uomini. Il furgone è stato sottoposto a sequestro preventivo, in quanto impiegato per il trasporto delle armi e degli altri oggetti rinvenuti. Secondo quanto riferito dalla Questura, l'intervento ha permesso di evitare che un quantitativo così consistente di strumenti potenzialmente pericolosi potesse essere immesso in circolazione senza alcun controllo e finire nella disponibilità di altre persone.

La scoperta è avvenuta nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione dei reati intensificata dalla Polizia nelle zone più frequentate di Crotone durante il periodo estivo, con particolare attenzione alle aree interessate dalla movida.