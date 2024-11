Coinvolta una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi che avrebbe commercializzato anche gasolio agricolo rivendendolo illegalmente come gasolio per autotrazione

Una maxi evasione fiscale da 17milioni di euro: è questo il risultato scaturito dalle indagini portate avanti dalle Fiamme Gialle del Comando provinciale di Crotone che hanno ultimato una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi.

L’utilizzo delle banche dati in uso al Corpo ha consentito di individuare l’impresa che risultava aver omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali per gli anni dal 2009 al 2014.

L’ attività ispettiva ha permesso altresì di appurare che l’impresa ha commercializzato carburante, in particolare gasolio agricolo sottoposto ad un regime agevolato, ed ha anche importato dall’estero un prodotto assimilabile al gasolio agricolo, l’olio lubrificante “SO 85”, rivendendolo illegalmente come gasolio per autotrazione, senza aver tenuto alcun impianto contabile.

Attraverso poi la ricostruzione delle operazioni economiche poste in essere, effettuata mediante i cd controlli di coerenza esterna (controlli incrociati) raccordati con i dati emersi nel contesto di indagini di polizia giudiziaria , nonchè con l’esecuzione di indagini finanziarie, le Fiamme Gialle hanno constatato una rilevante evasione fiscale, con elementi positivi di reddito non dichiarati per 16.700.000 euro , a fronte dei quali si è determinato un mancato versamento di imposte dirette (IRES) per oltre euro 1.400.000, di imposta sul valore aggiunto per oltre euro 2.000.000 ,di IRAP per euro 5.200.000 ,nonché di accisa dovuta per euro 8.000.000.

Deferito il legale rappresentante della società.