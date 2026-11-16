Sono sbarcati ieri sera a Crotone i nove naufraghi tratti in salvo sabato mattina in zona Sar maltese dalla Sea Eye 5. I migranti sono stati recuperati direttamente in acqua. Secondo quanto riferito dall'ong, infatti, «una barca non identificata si è avvicinata all'imbarcazione di soccorso ad alta velocità. Quando l'equipaggio ha stabilito il contatto visivo, c'erano persone in acqua, apparentemente spinte fuori dalla barca non identificata», che si è poi allontanata. L'equipaggio di Sea Eye 5 ha documentato l'incidente e lo ha segnalato alle autorità competenti. I naufraghi erano gravemente ipotermici e soffrivano di forti nausee. Una persona aveva riportato una contusione al torace e abrasioni alle braccia nel tentativo di risalire sull'imbarcazione da cui proveniva.

«Questo episodio evidenzia ancora una volta quanto sia pericolosa e imprevedibile la situazione per le persone in fuga attraverso il Mediterraneo centrale - spiega l'ong -. Non si tratta di un caso isolato. In un rapporto pubblicato nel febbraio 2026, le Nazioni Unite hanno documentato diversi episodi in cui le persone sono cadute in acqua o si sono buttate in mare durante operazioni di intercettazione».