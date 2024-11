La Guardia di Finanza di Crotone ha individuato un imprenditore edile che avrebbe evaso nel 2010 ricavi per 900 mila euro.

Crotone – Il titolare dell’impresa edile di Crotone nel 2010 avrebbe evaso ricavi per 900 mila euro. L’impresa, comunica la Guardia di Finanza di Crotone, è stata individuata grazie al sistema delle banche dati oggi in uso. I finanzieri hanno chiesto alla Procura della Repubblica di Crotone di predisporre un sequestro dei beni per un ammontare equivalente all’imposta evasa. Oggi la società risulta inattiva.