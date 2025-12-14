L'operazione si è svolta nell'ambito di un'attività di controllo del territorio disposta dal questore Renato Panvino che ha coordinato un servizio straordinario nella Città di Pitagora

La Polizia di Stato di Crotone ha eseguito un sequestro di materiale pirotecnico illegale. La scoperta è stata fatta dalla squadra della polizia amministrativa durante l'ispezione di un'attività commerciale: è stata accertata la presenza di articoli pirotecnici non conformi alla normativa vigente. Il titolare dell'esercizio è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per commercio abusivo di materie esplodenti.

Il sequestro ha riguardato complessivamente 23.572 articoli pirotecnici, per un peso lordo totale di circa 65 chilogrammi. L'operazione si è svolta nell'ambito di un'attività di controllo del territorio disposta dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, che ha coordinato un servizio straordinario nel comune di Crotone. Coinvolte diverse articolazioni della Polizia di Stato, tra cui Polizia Amministrativa, Divisione Anticrimine, Squadra Mobile, Digos, Ufficio Immigrazione, Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria, con finalità di prevenzione e repressione dei reati, in particolare in materia di stupefacenti e di controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive. Nel corso dei controlli sono state identificate 356 persone, di cui 89 risultate positive e 26 cittadini extracomunitari, e sono stati verificati 226 veicoli attraverso 23 posti di controllo.

Le Volanti hanno segnalato al Prefetto una uomo per detenzione di stupefacente per uso personale, sequestrando 0,68 grammi di cocaina, e denunciato un'altra persona per porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto trovata in possesso di un coltello a serramanico di 16 centimetri. Rinvenuto e sequestrato, inoltre, a carico di ignoti, un involucro contenente 0,19 grammi di cocaina.