L’uomo, sanzionato con una pena di 5 anni e 5 mesi, è stato portato in carcere dagli agenti di polizia. Stesso destino per un altro uomo condannato per violenza sessuale

La Polizia di Stato di Crotone ha dato esecuzione a due ordini di carcerazione, di cui uno nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di tentato omicidio, e l'altro nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per il reato di violenza sessuale.

Gli agenti della squadra mobile hanno tratto in arresto un giovane con precedenti di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Crotone, poiché condannato in via definitiva alla pena di 5 anni e 5 mesi di reclusione, per il reato di tentato omicidio. Il provvedimento restrittivo scaturisce dai fatti risalenti allo scorso 30 ottobre quando, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, la vittima, che transitava su una bicicletta lungo la pista ciclabile, si era lamentata verso il proprietario dell'auto poiché questi ostruiva il percorso. Uno dei due occupanti del mezzo aveva colpito il ciclista con un'arma da taglio, ferendolo alla schiena.

Dopo aver rintracciato l'uomo nella sua abitazione, gli agenti hanno proceduto all'arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Crotone.

Contestualmente, gli agenti della squadra Mobile, sempre in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Crotone, hanno arrestato un uomo condannato in via definitiva alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione, per il reato di violenza sessuale. Al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Vibo Valentia.