Terzo sbarco di migranti sulle coste crotonesi nel giro di una settimana. Dopo quelli del 21 e del 22 dicembre, la notte scorsa si è registrato l’ennesimo arrivo di clandestini, in tutto dodici persone che viaggiavano a bordo di una imbarcazione a vela avvistata da una motovedetta della Guardia di Finanza di Crotone al largo di Capocolonna.

I militari hanno affiancato il natante e hanno constatato che a bordo si trovavano gli extracomunitari, in particolare quattro uomini, cinque bambini e due donne, tutti di nazionalità irachena, componenti di due nuclei familiari. Sul natante, in disparte, anche un uomo di nazionalità turca, ritenuto lo scafista. L’imbarcazione è stata rimorchiata fino al porto di Crotone dove è approdata all’alba di oggi. I migranti, dopo le prime cure ricevute sulle banchine ed essere stati sottoposti ai test anticovid, sono stati trasferiti al Centro di accoglienza per richiedenti asilo Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto.