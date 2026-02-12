La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha formulato le proprie proposte per due incarichi che toccano direttamente la Calabria: il posto di procuratore aggiunto a Napoli, per il quale risulta in pole position Giancarlo Novelli, attuale procuratore aggiunto di Catanzaro, e quello di procuratore capo di Lamezia Terme, con proposta unanime per Elio Romano.

Novelli ritroverebbe il procuratore Nicola Gratteri, con il quale ha già condiviso l’esperienza professionale in passato nel capoluogo di regione. Attualmente in servizio a Catanzaro, Novelli è impegnato in procedimenti di particolare rilievo nel distretto calabrese legati al fronte della criminalità organizzata di stampo mafioso, con particolare attenzione investigativa dell’area Sibaritide e della Jonica cosentina. La proposta della Quinta Commissione, formulata dal consigliere togato Maurizio Carbone, ora sarà al vaglio del Plenum.

Contestualmente, la Commissione si è espressa all’unanimità per la nomina di Elio Romano, già pm antimafia, alla guida della Procura della Repubblica di Lamezia Terme. L’ufficio lametino, collocato in un’area strategica del distretto giudiziario di Catanzaro, è chiamato a gestire procedimenti che spaziano dalla criminalità comune ai reati contro la pubblica amministrazione. Anche qui l’ultima parola spetta all’assemblea plenaria.