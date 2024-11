Questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti in località Fronti per il recupero di un cucciolo di cane all'interno di un canale sottostrada per il deflusso delle acque. Le unità hanno individuato il piccolo cane e hanno provveduto a calarsi all'interno del canale per effettuare il recupero.

Il cagnolino che presentava una ferita alla zampa, era in buone condizioni di salute. È stato consegnato ad una famiglia residente nella zona che già in questi giorni aveva provveduto ad adottare altri tre cuccioli della stessa razza rinvenuti in zone limitrofe alla propria abitazione.